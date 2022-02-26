Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da 9 ayrı suçtan aranan şüpheli mutfak dolabında yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da, hakkında 9 ayrı suçtan arama kararı bulunan şüpheli, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "cinsel saldırı" gibi 9 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan B.M.'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi mutfak dolabında yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bartın
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