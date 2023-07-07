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Türkiye
AA 07.07.2023 07:31

Bariyerlere çarpan tır yanarak küle döndü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bariyere çarptıktan sonra alev alan tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bariyerlere çarpan tır yanarak küle döndü
[Fotograf: AA]

Kenan Çağlayan idaresindeki hafriyat tırı, Esentepe Mahallesi çevre yolunda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Bu sırada yakıt deposunun delinmesi sonucu alev alan araçta kısa süreli patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Bariyerlere çarpan tır yanarak küle döndü

Yangın sırasında kolundan hafif yaralanan sürücü Kenan Çağlayan, gazetecilere, seyir halindeyken aracın ön lastiğinin patladığını belirterek ardından deponun yanmaya başladığını söyledi.

Çağlayan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

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