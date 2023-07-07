Az Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 07.07.2023 06:30

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde yağış görülecek. Yağışların Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları iç ve kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altına düşecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Bursa çevreleri, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Sivas'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yarın, Marmara, Ege'nin iç ve kuzey kesimleri, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli olması öngörülüyor.

Pazar günü, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Çorum, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava sıcaklakları Ankara'da 23, İstanbul ve Samsun'da 28, Erzurum'da 25 dereceye kadar düşecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

 


 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Sağanak Meteoroloji
Sıradaki Haber
15 Temmuz'da üç büyük şehirde metro seferleri ücretsiz olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:19
Memur maaş artışlarına ilişkin teklif komisyonda görüşülecek
05:44
Cezayir'den Cenin'in yeniden inşası için 30 milyon dolarlık destek
05:36
Döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesapları TL'ye çevrilebilecek
05:32
15 Temmuz'da üç büyük şehirde metro seferleri ücretsiz olacak
05:51
Kanada’da yüksek sıcaklık orman yangınları tehlikesini artırdı
05:52
Brezilya Amazonlarında ormansızlaştırma yüzde 33,6 azaldı
ABD'de kargo gemisinde yangın çıktı: 2 itfaiyeci öldü
ABD'de kargo gemisinde yangın çıktı: 2 itfaiyeci öldü
FOTO FOKUS
İspanya’yı sel vurdu
İspanya’yı sel vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ