Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Bursa çevreleri, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Sivas'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara, Ege'nin iç ve kuzey kesimleri, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli olması öngörülüyor.

Pazar günü, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Çorum, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava sıcaklakları Ankara'da 23, İstanbul ve Samsun'da 28, Erzurum'da 25 dereceye kadar düşecek.



