Doğal gazdan etkilenen kadını ekipler kurtardı

Zafertepe Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katında ikamet eden iki çocuk annesi K.O., üst kattaki komşusunun telefonuna, "nefes alamıyorum, yardım edin" mesajı gönderdi.

Bunun üzerine K.O'nun dairesinin ziline basan komşusu, kapı açılmayınca "112 Acil Çağrı Merkezi"nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Merdivenle ulaştıkları camı kırarak içeri giren ekipler, yoğun doğal gaz kokusunun bulunduğu evin mutfağında K.O'yu baygın halde buldu.

Yapılan incelemede mutfaktaki ocağın açık olduğu belirlenirken, K.O, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay esnasında evde yalnız olan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.