Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyerin saplandığı otomobildeki sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden Ünal T. idaresindeki otomobil, Yeniköy sapağında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Bariyerin otomobile saplandığı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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