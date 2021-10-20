Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin ana caddelerinde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan çocuklara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 6 aileye Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 2 şahsa 'Kabahatler Kanunun' ilgili maddesinden işlem yapıldı.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.