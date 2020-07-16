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Baraj gölüne düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yüzerek kıyıya ulaştı.
Adana'da Elzem Şırnak idaresindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj gölüne düştü.
Baraj gölüne düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Şırnak, yüzerek kıyıya ulaştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şırnak'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Otomobil, vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.
Etiketler: seyhan devlet hastanesi otomobil baraja uçtuSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 13:04
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