Gaziantep'ten 3 gün önce İslahiye'ye bağlı Beyler Mahallesi'ne gelip, nişana katılan E.G., evine döndükten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürüldü.

Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan E.G., tedaviye alındı. Bunun üzerine nişana katılan ilçeye bağlı Pınarbaşı, Cevdetpaşa, Atatürk, Yeni ve Beyler mahallelerinde 13 evde yaşayan 75 kişi filyasyon ekibi tarafından tespit edildi.

İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, evlerdeki 75 kişinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

[Fotoğraf: DHA]

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.