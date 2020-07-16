Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, örgütün gizli sorumlularınca ankesörlü telefonlar ve sabit hatlardan arandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Ş.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Beni sabit ve ankesörlü hatlardan kim aradı bilmiyorum"

Tanık G.Ö., sanık Ş.Ö.'yü tanıdığını ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beraber çalıştıklarını belirterek, "Örgüt sorumlusu Muhammet adlı kişi, Ş.Ö. ve beni aynı gruba dahil etti. Grup halinde görüşmelerimiz 2-3 yıl boyunca sürdü. Biz Muhammet'in evinde görüşüyorduk. Sanığı da o evde görüyordum. Buluşmalarımızda nadiren örgüt elebaşına ait video izletiliyordu. Muhammet 'GATA kulis' adlı sitede kullanabilecek bilgiler istiyordu. Biz bu duruma Ş.Ö. ile karşı çıktık. Beni sabit ve ankesörlü hatlar üzerinden kim aradı onu bilmiyorum" şeklinde ifade verdi.

Yurt dışı yasağı ile tahliye edildi

Sanık Ş.Ö. ise FETÖ/PDY'nin gizli sorumluları ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ve terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Tanığın ifadesini kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tüm delillerin toplanmış olmasını ve tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı verdiği sanık Ş.Ö.'yü tahliye edip duruşmayı erteledi.