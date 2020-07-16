Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı" listesinde bulunan kanguru faresi Adıyaman Çelikhan yolu Koçali köyü yakınlarında görüldü.

Gece vatandaşlar tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.

Çöllerde yaşayan kanguru faresi üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden birisi, hiç su içmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri olarak öne çıkıyor.

IUCN’in ´kırmızı´ listesinde bulunan kanguru faresini dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

Adıyaman’da bu güne kadar hiç kanguru faresinin görülmediği öğrenildi.