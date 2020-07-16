Trabzon Caddesi’nde görevli olan trafik zabıtası Enes Doğan, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman ve alevlerin yükseldiğini farketti.

Bunun üzerine yanan otomobile müdahale eden Doğan, esnaftan aldığı yangın tüpüyle yanan otomobili söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, zabıtanın duyarlı davranışı, vatandaşlardan takdir aldı.