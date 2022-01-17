Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 18:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın, hayatını kaybetti.
Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinin balkonundan düşen 77 yaşındaki Zeynep Süngü, ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerinne olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Süngü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Süngü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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