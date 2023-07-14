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Türkiye
AA 14.07.2023 18:17

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Adreslerde yaklaşık 3 bin sentetik uyuşturucu hap, 310 gram metamfetamin, 72 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürüyor.

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