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Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını delenlere ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını delen 748 kişiye para cezası kesildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden Balıkesir'de, yasak boyunca kent merkezi ile ilçelerde uygulamalar yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 748 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 lira arasında değişen para cezası kesildi.
Etiketler: para cezası koronavirüs balıkesirSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:09
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