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Adıyaman'da 2 köy karantinada
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki köy, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Adıyaman'da Gölbaşı Hıfzıssıhha Kurulunca, COVID-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.
Gedikli ve Aşağı Karakuyu köylerinde birer kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine, iki köyde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 köyde güvenlik güçlerince önlem alındı.
Etiketler: köy koronavirüs karantina AdıyamanSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:30
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