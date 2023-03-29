Hüseyin Genç idaresindeki minibüs, Entur kavşağında, yolun sağ kısmındaki stabilize alanda park halinde bulunan çekiciye çarptı.

Kazada, Hüseyin Genç ve Yusuf Genç hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hayatını kaybedenler morga kaldırılırken yaralı 4 kişi de hastaneye sevk edildi.