Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de minibüs park halindeki çekiciye çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde minibüs park halindeki çekiciye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Genç idaresindeki minibüs, Entur kavşağında, yolun sağ kısmındaki stabilize alanda park halinde bulunan çekiciye çarptı.
Kazada, Hüseyin Genç ve Yusuf Genç hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, hayatını kaybedenler morga kaldırılırken yaralı 4 kişi de hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
Son Haberler
- 19:06
- 18:47
- 18:42
- 18:37
- 18:16
Sıradaki Haber
Ağrı'da fırtına nedeniyle ağaç devrildi: 7 öğrenci yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz