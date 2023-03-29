Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Ağrı'da fırtına nedeniyle ağaç devrildi: 7 öğrenci yaralandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde okul bahçesindeki ağaç fırtınanın etkisiyle devrildi. Bu sırada bahçede olan ve yaralanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Zirekli Köyü Ortaokulu'nun bahçesindeki ağaç, fırtına nedeniyle devrildi.
Ağaç dallarının çarpmasıyla yaralanan öğrenciler, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
İlçe merkezinde de fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yola düştü.
[Fotoğraf: DHA]
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