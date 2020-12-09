Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal iki mahalle, yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kırsal Gebeçınar ve Gümeli mahallelerinde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün yürürlüğe girdiği ifade edildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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