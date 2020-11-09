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Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahallede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Demirciler ve Şabanlar mahallelerinde bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Demirciler ve Şabanlar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de kaydedildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 10:11
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