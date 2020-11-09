Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yazır Mahallesi'nde C.Ç'nin kullandığı otomobil, karşı yönde gelen U.Ç'nin yönetimindeki ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan sürücü C.Ç, M.Ş. ve S.K. yaşamını yitirdi, F.K ile ticari araç sürücüsü U.Ç de yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
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