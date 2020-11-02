İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İvrindi'ye bağlı Büyükfındık Mahallesinde COVID-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 01.11.2020 tarihi saat 23.00'ten itibaren karantina altına alındı."