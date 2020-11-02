Haber Giriş: Kaynak: İHA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı.
İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık kırsal mahallesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İvrindi'ye bağlı Büyükfındık Mahallesinde COVID-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 01.11.2020 tarihi saat 23.00'ten itibaren karantina altına alındı."
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 09:56
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