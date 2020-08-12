Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv) ]
Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde COVID-19 vakalarının görüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: balıkesir koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:40
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