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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

8 ilde Balıkesir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 askeri personelden 2'si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında, Balıkesir merkezli 8 ilde 9 Ekim'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü muvazzaf subay 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 9 Ekim'de, Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Burdur, Gaziantep, Mardin ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 askeri personel gözaltına alınmış, şüphelilerin bazı kişileri sınavlara hazırlayarak askeri kurumlara yerleştirdiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: balıkesir, fetö, operasyon, soruşturma
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