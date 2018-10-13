Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında, Balıkesir merkezli 8 ilde 9 Ekim'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü muvazzaf subay 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 9 Ekim'de, Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Burdur, Gaziantep, Mardin ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 askeri personel gözaltına alınmış, şüphelilerin bazı kişileri sınavlara hazırlayarak askeri kurumlara yerleştirdiği tespit edilmişti.
Kaynak: AA