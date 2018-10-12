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FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon: 23 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

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FETÖnün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon: 23 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı zanlılardan 35'i, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç'e ifade veren zanlılardan 29'u tutuklama, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 23'ü tutuklanarak, Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Zanlılardan 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 9 Ekim'de, 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 20'si aktif görevde olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 49 personeli ile ikisi "mahrem imam" toplam 51 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 28 ilde operasyon düzenlenmişti.

Asker şüphelilerden 5'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 31'inin yüzbaşı, birinin ise üsteğmen olduğu belirtilen operasyon kapsamında, 36 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: AA

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