Av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar Karadeniz'e açılıyor. Tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, kasalar dolusu balıkla dönüyor.

Akçakoca limanına sabah saatlerinde yanaşan tekneler, kasalar dolusu balığı limana indirdi. Limana indirilen palamutlar çevre illere gönderiliyor.

Denizde palamut bolluğu yaşandığını söyleyen balıkçı Ferhat Birinci, "Karasu-Ereğli-Akçakoca arasında bol miktarda balık çıkıyor. Bizim için, ülkemiz için bu bolluğun devamını bekliyoruz. Akçakoca'da 3 palamut 100 liraya satılacak. Daha da düşerse balıkçıya yazık. Balıkçılık çok masraflıdır. O yüzden bu fiyatında altına düşmez artık" dedi.

Palamut almak isteyen bazı vatandaşlar da limana gelerek, balıkçılarla pazarlık yaptı.