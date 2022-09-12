Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da bu yaz sulama kanalına giren 28 kişi boğuldu
[Fotograf: DHA]
Adana'da hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle yaz boyunca sulama kanallarına girerek serinlemek isteyen 28 kişi boğuldu.
Yazın kavurucu sıcakların yaşandığı Adana’da her yaz sezonu onlarca kişi, serinlemek için girdiği sulama kanallarında boğuldu.
Kent merkezinden geçen kanalların çevresi, tel örgülerle kapatılıp, ‘Yüzmek tehlikeli ve yasak’ yazılı uyarı tabelaları asılırken, polis ekipleri de sürekli bölgede devriye gezerek suya girenleri uyardı.
Adana’da bu yaz aralarında çoğunlukla çocukların bulunduğu 28 kişi boğuldu. Son 10 yılda ise 288 kişi, sulama kanallarında can verdi.
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