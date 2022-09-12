Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan çocuk da kurtarılamadı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan 7 yaşındaki çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde 8 Eylül'de akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kavgada tüfekle vurularak yaralanan Ahmet Alperen K. (7), tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, Ayşe D. ile İbrahim ve Şerife K. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Ahmet Alperen ile Fatmanur Nisa (17) ve Mehmet Murat K. (14) yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan zanlı D.K. (57), kavgadan 1 gün sonra jandarma ekiplerine teslim olmuştu.
Etiketler: Kahramanmaraş Kavga
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