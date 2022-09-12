Olay, saat 19.30 sıralarında ilçe merkezi jandarma karakolu yakınlarında meydana geldi.

Cumartesi gecesi Uşak’ta bir düğün salonunda kına gecesi yapan Öztürk ve Direm aileleri düğün için bugün Buharkent'e geldi.

Düğün hazırlıklarını tamamlayan genç çift, plakasına ‘mutluyuz’ yazdıkları otomobil ile konvoy halinde tur attıktan sonra evlerine geldi.

Otomobil ise yakınları tarafından akaryakıt almak için yola çıktı. Yolda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında otomobilin motor kısmı tamamen yandı.

Otomobillerinin yandığını duyan gelin ve damat büyük üzüntü yaşadı. Genç çift yaşanan olayın şokunu atlatarak, düğün salonuna başka bir otomobille geldi. Mustafa Öztürk ve Kevser Direm’in nikahları düğün salonunda Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından kıyıldı. Genç çift üzüntüyle başladıkları geceyi mutlu bir şekilde eğlenerek sonlandırdı.