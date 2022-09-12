Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Dursun Çetinkaya idaresindeki 34 DL 2371 plakalı minibüs, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Celal Yaman yönetimindeki 34 BC 4203 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Emine ve Kamile Yaman araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Emine Yaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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