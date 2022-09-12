Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da üzerine tomruk devrilen işçi hayatını kaybetti
Adana'nın Feke ilçesinde, kamyondan devrilen tomrukların altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Feke Orman İşletme Müdürlüğünün Akkaya Mahallesi'ndeki deposunda çalışan Umut Durakçı (36), kamyona yüklenen tomruklardan bazılarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Durakçı, yaşamını yitirdi.
İşçinin cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Adana İş Kazaları
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