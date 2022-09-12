Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 02:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 2 genç hayatını kaybetti.
Batuhan Beşer (20) idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.
Motosikletteki Ömür Gedik (18) kaza yerinde hayatını kaybetti.
112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Batuhan Beşer de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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