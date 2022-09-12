Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 02:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Çamaltı köyünde bir evin boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit O. (33), işe başlamadan önce binanın bodrum katında kıyafetlerini değiştirmek istedi. Ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin kıyafetlerini değiştirdiği odaya gelerek öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Serhat O, yanında bulunan tüfekle işçilere ateş etti. Yaralanan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit O. (33), Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Abdurrahman Birgün, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, Serhat O'yu gözaltına aldı.
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