Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 01:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta evinin balkonundan düşen kadın öldü
Sivas'ta, dördüncü katta bulunan evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta bir binanın 4. katında oturan A.K. (54) balkon penceresinden zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
A.K'nın evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.
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