Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik akımına kapılan işçi 3. kattan düşerek öldü
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapan işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Boyacı Mustafa Kılıç (50) ilçe kırsalındaki Aşağı Külünçe Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 3. katının duvarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.
Akımın etkisiyle beton zemine düşen Kılıç, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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