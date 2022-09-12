Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, uzun namlulu silahlarla karşılıklı ateş açtı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatun Canbolat ve henüz kimliği tespit edilemeyen 3 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı. Canbolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.