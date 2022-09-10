Balık avcılığı sezonunun başlama tarihi olan 1 Eylül´de, "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılan balıkçılar, poyraz ve karayel nedeni ile çıkamadıkları denizlere havalar düzelince çıktı.

Balıkçılar uzun bir aranın ardından çıktıkları denizlerden, perşembe limanına palamut bereketiyle döndü. Sezonun hareketlenmesine sevinen balıkçıların o anları kameraya yansıdı.

Balık bereketinden yararlanmak için tekrar denize açıldılar

Perşembe balıkçı barınağında kendilerini bekleyen toptancı kamyonlarına balık istifli kasaları yükleyen tekneler, balık bereketinden daha fazla istifade etmek üzere tekrar denize açıldı.



Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Geçen hafta balık bol olacak ümidiyle çıktık fakat birkaç gün denizde hiçbir şey olmadı tabi bu bizim biraz moralimizi bozdu havalar esti biraz balık herhalde kendini toparladı bu gün havaların açmasıyla Ordu Yason mevkiinde ilk balığımızı tuttuk Allaha şükürler olsun. Palamut bu sene bol olacak halkımıza ucuz ve bol balık ikram edeceğiz merak etmesinler. Fiyatlar mutlaka düşecek tanesi 100 TL gibi çok afaki rakamlar ama bunu tabi halkın alacağı fiyatlara inşallah bol olduğunda çekeceğiz" diye konuştu.

"3 yıldan beri palamut bekliyorduk"

Hırçın sularda balık avlayan balıkçılardan biri "Allaha şükürler olsun bütün tayfa olarak çok bereketli bir günümüz olacak. 3 yıldan beri palamut bekliyorduk oda bu gün güzel bize doğdu balıkçılar için gerçekten çok güzel olacak. Palamutta rekor bekleniyor bütün balıkçılar palamutta on numara bir rekor bekliyor. Bol palamut olunca herkeste ucuz balık yiyecek. Vira bismillah dedik 400 kasa bekliyoruz" dedi.

Bereketli bir sezon geçeceğe benziyor diyen balıkçı, "inşallah bol bereketli olur tüm balıkçı camiası bundan bir ekmek rızık kazanır. Şu anda palamutların işaretleri iyi. Bu sene inşallah ucuz olacak" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, sezonun bereketli geçeceğini söylüyor.

Haber: Kenan Burhan