Olay dün saat 18:00 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'ndeki iki katlı binada meydana geldi.

24 yaşındaki Muhammed E. ve babası Adem E. ikinci kattaki evin balkonundan halı silkeledi. O sırada durumdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai K. silahla baba ve oğula ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba Adem E. kolundan yaralandı. Duruma sinirlenen genç alt kata inerek kiracının kapısına gitti.

Kapıyı açan Refai K., Muhammet E. ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine alt komşu, 24 yaşındaki genci silahla göğsünden vurdu, genç kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganı olay yerinde gözaltına aldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, Muhammet E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kolundan yaralanan baba Adem E. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği binada incelemede bulundu.

Muhammet E.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Haberi alan gencin yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Mahalle sakini Murat Rengi, "Halı silkeleme davasıymış. Önce bir diyalog yaşamışlar. Yukarıdan mermiyi sıkıyor babasının koluna geliyor. Daha sonra çocuğu çıkıyor dışarıya" dedi.

Saldırgan adliyeye sevk edildi

Öte yandan saldırgan Recai K.'nın özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Saldırgan, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.



