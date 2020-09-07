Trabzon'da tezgahların başında palamut yer alsa da ilk günkü kadar bol değil. Ancak balıkçıların görüşü gün geçtikçe palamudun bollaşacağı ve fiyatların düşeceği yönünde.

Palamudun yanı sıra istavrit de beklenenin altında. Ancak tezgahta çeşidin çok olması balıkçılara umut veriyor.

Balıkçı esnafı, hava şartlarından dolayı balık miktarının az olduğunu fakat av sezonunun başlamasıyla birlikte avlanan balık miktarının sezonun iyi geçeceğine işaret ettiğini bildirdi.

Palamut 12,5 ila 15 lira arasında satılıyor

Balığın az olması fiyatlara da yansıdı. Trabzon'da palamutun tanesi 12,5 ila 15 lira arasında değişiyor. İstavrit ise 30 liradan 50 liraya kadar alıcı buluyor.

Haber: Ahmet Can