TRT Haber 31.08.2025 20:24

Balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Bu gece limanlardan tekneleriyle demir alacak olan balıkçılar, hummalı bir hazırlık içinde.

Balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

4 buçuk aylık ara sona eriyor. Balıkçılar denize açılmak için saatleri sayıyor...

15 Nisan'da denizlerde başlayan balık avı yasağı, 1 Eylül'de sona eriyor. Trabzon'da balıkçılar hazırlıkların son aşamasında...

Balıkçılar, sezonun özellikle hamsi ve istavrit yönünden bereketli geçeceği görüşünde.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yaz boyunca yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Av yasağının kalkmasına sayılı saatler kala tekne ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçılar, bu sezon bol av gerçekleştirme umudunu taşıyor.

