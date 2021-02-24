Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkçı ağlarına 'tarih' takıldı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına tarihi olduğu değerlendirilen 13 amfora (iki kulplu testi) takıldı.
Medreseönü açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, ağlarına çeşitli boyutlarda amforaların takıldığını fark etti.
Balıkçılar, tarihi eser olduklarını düşündükleri amforalar için Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi'ndeki yetkililerden yardım istedi.
Fakülte yetkilileri tarafından alınan 13 amfora, incelendikten sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.
Müdürlük, 13 amforayı envantere geçirdikten sonra Altınordu ilçesindeki Etnografya Müzesi'nde sergileyecek.
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