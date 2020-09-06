Ağlar denize indi sezonun ilk balıkları avlandı. Taze balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Balıkçı ağlarını, ilk avda palamut doldurdu. Karadeniz hamsisi, istavrit ve mezgit de avlanan balıklar arasında.

Yeni av sezonunda balık bolluğu fiyatlara yansıdı. Durum böyle olunca hem esnafın hem de vatandaşın yüzü güldü. Balıkçılar sezonun devamının da bereketli olmasını umuyor.

Palamudun tanesi 10-12 lira, sardalyanın kilosu 20, hamsinin ise 25 lira.

Tekneler 7,5 ay süreyle denizlerde olacak.