Türkiye
Bakırköy'de metrobüs arızası08 Ocak 2020 Çarşamba 21:45 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 22:18
Bakırköy'de metrobüs aracının arızalanması üzerine bir süre aksayan seferler, arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü.
[Fotoğraf: DHA]
Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametinde bir metrobüs aracında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerin aksarken, duraklarda yoğunluk oluştu.
Ekiplerin çalışmalarıyla arızalı araç çekilirken, bir süre aksayan seferler normale döndü.
Kaynak: AA