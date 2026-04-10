AA 10.04.2026 22:00

Bakanlıktan bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı sağanak ve kar yağışı nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlıktan bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, yarın Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Bakanlıktan bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Yarın ve pazar günü Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'nin güney çevrelerinde, Bingöl'ün doğusu, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeyi, Siirt, Batman'ın kuzeyi, Van'ın batısı ve Şırnak'ta aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli yağışın etkili olacağı ifade edildi.

Yağışların 1600 metre rakım üzeri yüksekler ile yarın akşam saatlerinden sonra Erzurum, Bitlis ve Ardahan'da kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

