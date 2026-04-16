Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.04.2026 18:23

Bakanlardan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Kara'nın ailesine taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlardan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Kara'nın ailesine taziye ziyareti

Onikişubat ilçesindeki Binevler Taziye Evi'ne gelen bakanlar, Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Kara, bakanlarla konuşmasında, eşinin çocukları çok sevdiğini ve bu yüzden süresi dolduğu halde emekli olmadığını söyledi.

Olayın olduğu gün grev olduğunu ve okula gidip gitmemekte kararsız kaldığını anlatan Kara, sonrasında okula gitmeye karar verdiğini belirterek, "Okula gidiyor sonra müdürle konuşup derse giriyor ardından 20 dakika sonra bu olay gerçekleşiyor" diye konuştu.

Ziyarette yer alan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, İrfan Karatutlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da aileye başsağlığı dileklerini iletti.

ETİKETLER
Yusuf Tekin Akın Gürlek Mahinur Özdemir Göktaş Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski polis tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 23. duruşması sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem bugün büyük bir meşruiyet kriziyle yüz yüzedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ