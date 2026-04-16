AA 16.04.2026 17:32

Şanlıurfa'daki okul saldırısında yaralanan 10 kişi taburcu edildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 10 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek'te düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenleri hastanede ziyaret ettiğini belirtti.

Tedavisi tamamlanan 10 kişinin taburcu edildiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Şu anda hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 6 yaralımız bulunuyor. Şükürler olsun 10 vatandaşımız, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavileri süren yaralılarımızın sağlık durumları iyi. Bir öğrencimizin ise tedavi süreci olumlu şekilde ilerliyor. Kıymetli aileleri ile de bir araya geldiğimiz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."

