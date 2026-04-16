AA 16.04.2026 15:33

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu kuzeybatıdan başlayarak azalacak ve yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bilecik, Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde güneydoğulu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan yarın, yurdun güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı da bekleniyor.

Cumartesi günü, yurtta parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Kıyı Ege, Çanakkale Boğazı ve Edirne'nin batısı dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Sivas, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıkları azalacak

Pazar günü ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Bu kapsamda, Kıyı Ege, Çanakkale Boğazı ve Edirne'nin batısı dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının ise hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

