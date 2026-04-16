4 yıllık restorasyon tamamlandı: Tarihi bina eski ihtişamına kavuştu

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde 1753 yılından beri hizmet veren Balıklı Rum Hastanesi'nin 1894'te kullanıma açılan İhtiyarhane binasında, 4 Ağustos 2022'de yangın çıktı. Burada konaklayan 104 misafir, sağlık çalışanları, itfaiye, zabıta ekipleri ile vatandaşlar tarafından sedye ve tekerlekli sandalyelerle hızlıca tahliye edilerek, hastanenin diğer binalarına götürüldü.

Tarihi bina, İstanbul'un birçok ilçesinden dumanı görülen yangında ağır hasar aldı. Çok sayıda ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, yıllara meydan okuyan bina kullanılamaz hale geldi.

Özellikle ahşap çatı bölümü başta olmak üzere büyük hasar alan ve kısmen kullanılamaz hale gelen binanın onarımı için, İstanbul Valiliğinin "Yadigar" projesi kapsamında Zeytinburnu Belediyesi ile hastane yönetiminin koordinasyonunda restorasyon çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 4 yıl süren restorasyon çalışmaları kapsamında binanın dış cephesi, aslına uygun şekilde yürütülen çalışmaların ardından eski görünümüne kavuşturuldu, çatı bölümü de onarıldı.

Restorasyon çalışmalarının yanı sıra binanın elektrik, mekanik, ısıtma ve sıhhi tesisat altyapısı yenilendi, seramik kaplamaları da aslına uygun şekilde yeniden düzenlendi.

İnce işçilikle özgün kimliği korunan binanın, misafirler için gerekli eşyaların yerleştirilmesinin ardından mayıs ayında kullanıma açılması planlanıyor.

"Çok ince işçilikle çalıştık"

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, yaklaşık 4 senenin ardından binanın bitmek üzere olduğunu söyledi.

Açılış için hazırlandıklarını dile getiren Yuvanidis, "Binayı komple yeniledik. Çatıdan en dipteki kata kadar. Temizlik ve mutfağa ocak gibi ufak tefek çalışmalar kaldı. Çok ince işçilikle çalıştık. Her şey Reis'imizin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.

Dönemin İstanbul Valisi olan eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un çalışmalarda çok yardımcı olduğunu belirten Yuvanidis, restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yuvanidis, "Duygusal olarak son şeyim onun açılışını görmek. Mayıs sonunda Reis'imizin takdir edeceği bir gün açılacak." diyerek açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını beklediklerini ifade etti.

Konstantin Yuvanidis, hastanenin farklı yerlerinde konaklayan misafirlerin de çalışmaların bitmesinin ardından binaya döneceğini sözlerine ekledi.