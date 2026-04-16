AA 16.04.2026 11:40

120 dakikalık yolun 'kestirmesi': Köyceğiz ve Ortaca 50 saniyede buluşuyor

Muğla'da, Dalyan Kanalı üzerinde Köyceğiz ile Ortaca'yı birbirine bağlayan feribot seferleri, kara yoluyla yaklaşık 1,5 saati bulan ve 2 saate kadar uzayan mesafeyi 50 saniye ile 1,5 dakika arasına indirerek, Türkiye'nin en kısa feribot yolculuklarından birini oluşturuyor.

Dünyaca ünlü Dalyan Kanalı üzerinde hizmet veren ve 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren feribot hatları, kanalın iki yakasını hızlı ve pratik şekilde birbirine bağlıyor.

Kanalın dar yapısı sayesinde geçiş süresi oldukça kısa tutulurken, hatlardan birinde yolculuk yaklaşık 50 saniyede tamamlanırken, diğer hatta bu süre ortalama 1,5 dakika sürüyor.

Feribot hatları ilk olarak Köyceğiz'in Çandır Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ve özellikle tarımla uğraşan çiftçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla devreye alındı.

Zamanla bölgeyi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çeken hatlar, bugün hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı bir ulaşım alternatifi haline geldi.

Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz'in Çandır Mahallesi arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribotlar, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar kesintisiz hizmet veriyor.

Aynı anda en fazla 4 aracın taşınabildiği küçük ölçekli feribotlar, otomobil, motosiklet, traktör ve minibüslerin yanı sıra yayaların da geçişine imkan sağlıyor.

Bölgenin ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifletiyor

Dalyan Tekne Kooperatifi tarafından işletilen hatlar, özellikle yaz aylarında artan turistik yoğunlukla birlikte bölgenin ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifletiyor.

Yıllar içinde geliştirilen sistem kapsamında ikinci bir feribot hattının devreye alınmasıyla kapasite artırılırken, ambulans, itfaiye ve diğer acil müdahale araçlarının karşı kıyıya daha hızlı ulaşması mümkün hale geldi.

Özel çevre koruma bölgesi içinde yer alan feribot hatlarında çevre hassasiyeti ön planda tutuluyor. Kanal boyunca uzanan sazlık alanlar, su yüzeyindeki yansımalar, kuş sesleri ve bölgenin zengin ekosistemi kısa süren yolculuğu görsel bir deneyime dönüştürüyor.

Dalyan çevresinde yer alan antik kentler ile göl ve deniz ekosistemleri de hattın yakın çevresinde bulunuyor.

Feribotu kullanan sürücüler, kara yoluna kıyasla önemli ölçüde zaman kazandıklarını, feribotun kısa mesafede hızlı ve keyifli bir geçiş imkanı sunduğunu belirterek, hattın günlük yaşam için önemli bir kolaylık sağladığını ifade ediyor.

Bölge halkı için vazgeçilmez hale gelen feribot hatları, hem ulaşım altyapısına katkı sunuyor hem de Dalyan'ın doğal ve kültürel zenginliğini yerel halk ve ziyaretçiler için dikkat çekici bir deneyime dönüştürüyor.

