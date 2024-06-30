Bakan Yumaklı: Çeşme ve Torbalı yangınları kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da 7 ilde 11 farklı büyüklükte yüksek riskte yangın olduğunu, bunlardan 6'sının kontrol altına alındığını belirtti.

Çeşme ve Torbalı'daki yangınların da kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan Yumaklı, "Halihazırda Balıkesir Susurluk, şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Selçuk ve Menderes'te müdahaleler devam ediyor. Susurluk'takinin enerjisi nispeten ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da arkadaşlar her geçen an daha da kolaylıyor. Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesis söz konusu değil." diye konuştu.

Selçuk-Kuşadası kara yolunun tedbiren kapalı olduğunu hatırlatan Yumaklı, yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesisin söz konusu olmadığını, dumandan etkilenenler olsa da sağlık tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını dile getirdi.

"Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil"

Geçen bu süre içinde sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Kötülük, her yerde kötülük. Burada arkadaşlarımız cansiperane mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz Kuşadası'yla alakalı hiç olmayan hususların konuşulması ya da Selçuk'la alakalı… Bunları gözlemliyoruz. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil. Türkiye'de aynı anda 44 yangın çıktığı ve bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde bazı iddiaları duyduk. Bunu başka nasıl anlatalım bilmiyorum ama gün içerisinde farklı zamanlarda farklı şehirlerde çıkan yangınlardan bahsediyoruz. Bunların orman içi, orman dışı alanlarda çıktığından bahsediyoruz. Son derece şeffaf bir şekilde vermiş olduğumuz bilginin bu şekilde çarpıtılmasını da anlayabilmiş değiliz, yani ne amaçlanıyor? Devletin bütün kurumlarıyla koordinasyon son derece üst seviyede devam ediyor, belediyelerin hakeza diğer kamu kurumlarının, hatta gerekiyorsa özel kurumların. Burada böyle tasvip edemeyeceğimiz ya da anlamlandıramayacağımız bir husus üzerinden yani bir zafiyet görüntüsü oluşturmayı anlayabilmiş değilim. Doğru değil. Kesinlikle yanlış. Yalan demeyi hani ben yediremiyorum kendime."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Selçuk-Kuşadası yolu şu anda kapalı. Herhangi bir tehlike söz konusu olmayıncaya kadar kapalı duracak. pic.twitter.com/zCtxFqPCdY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2024

Yangınla ilgili başarıyı her zaman için yangının çıkmaması olarak gördüklerini vurgulayan Yumaklı, "Bu başarı, bütün halkımız hep beraber omuz omuza vererek, hassasiyet göstererek gerçekleşecek." dedi.

Bakan Yumaklı'ya İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan eşlik etti.