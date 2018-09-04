  • 04 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.684
    EURO 7.735
  • BIST 93963.59
    ALTIN 256.699
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Varank'tan Kırşehir Belediye Başkanı'na "kaldırım" uyarısı

Bakan Varank'tan Kırşehir Belediye Başkanı'na "kaldırım" uyarısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin sosyal medya sitesi Twitter'daki paylaşımında yerinden oynamış kaldırımlara dikkat çekti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Varanktan Kırşehir Belediye Başkanına &quot;kaldırım&quot; uyarısı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Atatürk Caddesi’nde devam eden peyzaj çalışmalarına dair bir tweet paylaştı.

Cadde üzerindeki peyzaj çalışmalarını da tamamlayıp işlerini bitirdiklerini belirten Bahçeci, "Yeni kurallar ve yeni düzende araba değil insan ön planda, biliyorum buna alışmak zaman alacak ama şehrimizin kurtuluşu bu düzenlemede, trafik ve temizlik kurallarına biraz daha fazla riayet edelim" dedi.


 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Bahçeci’nin paylaşımında yer alan fotoğraflardan birindeki yerinden oynamış kaldırımı işaretleyerek, "Yaşar Başkanım, burası olmamış galiba?" yanıtını paylaştı.


 

Bahçeci de Varank’ın paylaşımına, "Sayın Bakanım araba çarpmış, dün yaptırdım orayı. Hiçbir şey gözünüzden kaçmıyor maşallah efendim" yanıtını verdi.


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER