Bakan Varank'tan Kırşehir Belediye Başkanı'na "kaldırım" uyarısı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Atatürk Caddesi’nde devam eden peyzaj çalışmalarına dair bir tweet paylaştı.

Cadde üzerindeki peyzaj çalışmalarını da tamamlayıp işlerini bitirdiklerini belirten Bahçeci, "Yeni kurallar ve yeni düzende araba değil insan ön planda, biliyorum buna alışmak zaman alacak ama şehrimizin kurtuluşu bu düzenlemede, trafik ve temizlik kurallarına biraz daha fazla riayet edelim" dedi.

Atatürk Caddesinde peyzajı da tamamlayıp işimizi bitiriyoruz, yeni kurallar ve yeni düzende araba değil insan ön planda, biliyorum buna alışmak zaman alacak ama Şehrimizin kurtuluşu bu düzenleme de, yeterli trafik ve temizlik kurallarına birazdaha fazla riayet edelim pic.twitter.com/KNaFKNAAwF — Yaşar Bahçeci (@yasarbahceci) 3 Eylül 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Bahçeci’nin paylaşımında yer alan fotoğraflardan birindeki yerinden oynamış kaldırımı işaretleyerek, "Yaşar Başkanım, burası olmamış galiba?" yanıtını paylaştı.

Yaşar Başkanım, burası olmamış galiba? pic.twitter.com/jRpSn7DM7g — Mustafa Varank (@varank) 4 Eylül 2018

Bahçeci de Varank’ın paylaşımına, "Sayın Bakanım araba çarpmış, dün yaptırdım orayı. Hiçbir şey gözünüzden kaçmıyor maşallah efendim" yanıtını verdi.

Sayın Bakanım araba çarpmış dün yaptırdım orayı, hiç birşey gözünüzden kaçmıyor MaşAllah efendim — Yaşar Bahçeci (@yasarbahceci) 4 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber